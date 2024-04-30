Идеолог Олесь Доний прокомментировал решение США запретить TikTok из-за подозрения в сотрудничестве с китайскими властями и объяснил, что это означает для мира и Украины в частности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, после агрессии со стороны рф Украина попала в зависимую ситуацию от внешнего влияния и США. В частности, констатирует он, история с выделением 61 млрд тому является еще одним подтверждением, нам нужна американская помощь на поле боя.

«Это может означать, что решения, принимаемые в Соединенных Штатах Америки, будут затем почти автоматически переводиться и в Украину, потому что Украине фактически очень трудно отстаивать отдельную позицию. Следовательно, в Украине может быть запрещен TikTok за год, если китайская компания его не перепродаст», – рассуждает Олесь Доний.

Во-вторых, отмечает идеолог, это еще больше активирует разговоры, которые и так идут в украинском политикуме, – это запрет Telegram. Попутно он вспоминает, что основатель этой соцсети недавно дал большое интервью тому самому журналисту, который брал интервью у путина, это наталкивает на мысли, что это если не одна среда, то все связаны, хотя сам Дуров постоянно открещивается от связей с российскими властями.

«Тем не менее, объективно у Telegram чрезвычайно действенная пропаганда россии, и под видом будто украинских telegram-каналов действует очень много замаскированных российских и, возможно, спецслужбовых каналов для того, чтобы влиять на мозги украинцев и разрушать Украину изнутри», - объясняет Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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