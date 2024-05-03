Идеолог Олесь Доний прокомментировал предупреждение разных экспертов и блогеров о том, что россияне пойдут в наступление на Харьков, и объяснил, реалистичен ли это сценарий сейчас.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего, идеолог отмечает, что такие прогнозы не основываются на данных военной разведки, а согласно им накопления сил врага на Харьковском направлении нет, да и наши бойцы с фронта неоднократно подтверждают отсутствие таких действий. Поэтому, утверждает он, здесь следует анализировать с той точки зрения, что выгодно самим россиянам и что они реально могут сделать.

«Итак, представим, если бы они начали наступление на Харьков, что бы они получили и что бы они потеряли. С человеческими потерями они не считаются, это показали их мясные штурмы и на Бахмут, и на Авдеевку. Это для них не страшно. В то же время, как показали наступления и на Авдеевку, и Бахмут, для этих небольших городов понадобилось 7-9 фактически месяцев, это для захвата каждого, для этих небольших городов, в 10, в 20 раз меньше, чем Харьков. То есть для Харькова это нереалистично сделать за год, за два, очевидно, за три», - объясняет Олесь Доний.

Реалистично же будет, рассуждает он, просто уничтожить Харьков, вот на это россиянам и ресурсов хватит, а если нет, то возьмут в Северной Корее или у Ирана. Тем не менее, констатирует эксперт, уничтожение такого города, как Харьков, обернулось бы против россиян. Да, отмечает идеолог, с потерями россияне не считаются, но кадры уничтоженного города напугали бы Запад.

«То, что сейчас происходит между Израилем и Палестиной, военные действия в значительной степени перевернули повестку дня для очень многих медиа, и они снова бы вернулись на украинскую повестку дня, что для россии есть поражение. А для Украины снова привлечение внимания означает возможное увеличение финансирования, увеличение оружия, ну, по крайней мере, большую поддержку от населения западных стран», - заключает Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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