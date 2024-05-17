Журналистка Наталия Влащенко заявила, что в истории с оккупацией Крыма осталось много черных пятен, и это указывает на то, что полуостров можно было защитить, но совершены ошибки.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Есть огромное количество вопросов, на которые нет ответов и которые указывают на то, что Крым можно было сберечь. Например, на первом этапе путин отказывался, что это его люди, и говорил, что там какие-то сидят… Они вошли без знаков, их было там буквально несколько десятков в здании Кабмина. Что, нельзя было подогнать туда танки и расстрелять? Не было ни одного заложника. Или там забросать их гранатами с нервнопаралитическим газом и так далее? Можно было», - рассуждает Наталия Влащенко.

И когда говорят, что у нас тогда не было армии, отмечает она, так это не правда, армия была, пусть и ослабленная, и в Крыму были солдаты не из Крыма. По словами журналистки, она говорила с адмиралом Тенюхом, который в 2014 году исполнял обязанности министра обороны, запрос на право стрелять был, но приказа не дали. И вот таких вопрос, подчеркивает гостья программы, очень много.

По ее мнению, если бы мы тогда защитили Крым, возможно, история развивалась бы по-другому. Попутно журналистка вспоминает, что, когда в 2003 году Кучма защитил Тузлу, россияне отпрыгнули, и следующая попытка была в 2014 году. То есть, утверждает она, их надо было прищучить, нам нужна была своя Голда Меир.

«Если ты посильнее размахиваешься ногой, даешь по зубам, отскакивают только так. Блатные же очень наглые, как только видят, что ты их боишься, - все, начинается жара, будут тебя давить и в конце концов задавят», - заключает Наталия Влащенко.

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