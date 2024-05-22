С первых дней полномасштабного вторжения воюющие на фронте защитники нуждаются в замене. В то же время многие мужчины избегают мобилизации. Роман Синицын, айишник, основатель туристического сайта lowcost.ua и сам мобилизовавшийся почти год назад активист подчеркивает: если Украина проиграет, россияне физически будут уничтожать украинцев как нацию.

Он также высказался о необходимости замены для тех бойцов, которые в этом больше нуждаются.

Военный отметил, что в армии много специализаций, которые не связаны непосредственно с боевыми действиями. Среди них – обслуживание техники, управление логистикой и ведение документации в штабах. Он также выразил критику по поводу страха многих мужчин перед мобилизацией, называя их поведение неприемлемым.

"Купа людей, которые еще не мобилизовались, чего-то боятся, прячутся за спинами своих женщин, не выходят из квартиры – это дичь на самом деле. Речь идет о существовании нас как нации, как государства, о твоем доме. Потому что если сюда придут россияне, то жить по старинке уже не получится. У некоторых есть иллюзия, что они смогут нормально жить – типа, придут оккупанты, власть меняется, мол, все ок", — подчеркнул он.

Военнослужащий предупреждает, что оккупанты будут угрожать не только активистам или политикам. Оккупационные силы будут преследовать каждого, кто станет им не по душе.

Источник: Украинская правда

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