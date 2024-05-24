Командир батальона К-2 54-й ОМбр объяснил, что войну можно выиграть только войсками и комплексными подходами с артиллерией и другой техникой, а не одними партизанами совать против танков.

По мнению Героя Украины, комбата Кирилла Вереса, очень необходима ротация для подразделений на фронте и отдых для них хотя бы на 2 недели. О 2-3 годах отдыха для военных сейчас речь не идет. Кроме того, командир батальона К-2 54-й ОМбр дал совет для немобилизованных украинцев и предостерег их.

"Поймите одно, когда закончатся люди, как мы: вариантов останется только два - потому что им придется идти на фронт и менять нас, ну или будет сплошная Буча. Будет еще одна Буча. Там, убивают и насилуют", - обратился командир к немобилизованным украинцам. .

Также Герой Украины добавил, что его бесят вот эти фразы мужчин: "Я пойду, когда российские танки будут на моей улице".

"Когда господин, на твоей улице будут танки, то ты за щеку возьмешь. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Ты уже ничего не сделаешь ни с тем коктелем Молотова, ни с тем карабином, который ты купил в оружейном магазине". Ничего ты не уничтожишь – ни одного танка или россиянина», – эмоционально заявил Кирилл Верес.

Командир батальона К-2 54-й ОМбр объяснил, что войну можно выиграть только войсками и комплексными подходами с артиллерией и другой техникой, а не одними партизанами совать против танков.

"Один ты только партизан. А на своей улице тебя просто переедут танком. Залезут тебе в дом и сделают то, что они сделали в Буче. Просто сожгут, и хорошо если тебя и твоей семье не будет внутри. Вот такие суровые реалии , а других не будет", - впереди боец ​​ВСУ.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.