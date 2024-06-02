Сторонние приложения расходуют заряд аккумулятора вашего телефона, поэтому вам нужен способ замедлять работу и отслеживать расход заряда в фоновом режиме.

Сравнивая время автономной работы, бюджетные телефоны не могут удерживать заряд так, как новейшие модели на рынке.

Чтобы бороться с разрядом батареи телефона, эксперты составили руководство, показывающее, как найти мобильные приложения, которые разряжают аккумулятор и замедляющие работу.

Как узнать расход батареи телефона?

Вы можете использовать эти шаги с любым телефоном Android.

Открыть настройки телефона.

Нажмите «Уход за аккумулятором и устройством» .

Нажмите «Батарея» .

Нажмите кнопку «Просмотреть подробности» .

Коснитесь списка приложений под графиком использования батареи.

Вы можете просмотреть график, показывающий приложения, использованные с момента последней полной зарядки телефона или за семь дней.

Как проверить наличие приложений, разряжающих батарею на телефонах iPhone?

У Apple также есть встроенная функция для просмотра использования батареи по приложениям.

Откройте «Настройки» > «Аккумулятор» .

Нажмите «Использование батареи по приложениям» .

Нажмите «Показать активность» в телефоне.

Сторонние приложения на телефоне, работающие в фоновом режиме (постоянно), будут снижать расход заряда батареи.

Как принудительно остановить приложение, замедляющие работу телефона?

Откройте «Настройки» и прокрутите вниз до «Приложения».

Выберите приложение.

Выберите приложение. Нажмите «Принудительно остановить» .

Нажмите ОК.

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