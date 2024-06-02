Сравнивая время автономной работы, бюджетные телефоны не могут удерживать заряд так, как новейшие модели на рынке.
Чтобы бороться с разрядом батареи телефона, эксперты составили руководство, показывающее, как найти мобильные приложения, которые разряжают аккумулятор и замедляющие работу.
Как узнать расход батареи телефона?
Вы можете использовать эти шаги с любым телефоном Android.
- Открыть настройки телефона.
- Нажмите «Уход за аккумулятором и устройством» .
- Нажмите «Батарея» .
- Нажмите кнопку «Просмотреть подробности» .
- Коснитесь списка приложений под графиком использования батареи.
- Вы можете просмотреть график, показывающий приложения, использованные с момента последней полной зарядки телефона или за семь дней.
Как проверить наличие приложений, разряжающих батарею на телефонах iPhone?
У Apple также есть встроенная функция для просмотра использования батареи по приложениям.
Откройте «Настройки» > «Аккумулятор» .
Нажмите «Использование батареи по приложениям» .
Нажмите «Показать активность» в телефоне.
Сторонние приложения на телефоне, работающие в фоновом режиме (постоянно), будут снижать расход заряда батареи.
Как принудительно остановить приложение, замедляющие работу телефона?
- Откройте «Настройки» и прокрутите вниз до «Приложения».
Выберите приложение.
- Нажмите «Принудительно остановить» .
- Нажмите ОК.
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