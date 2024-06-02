Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сладкое шоколадное печенье с трешинками.

Ингредиенты на 1 противень (можно удвоить):

Молочный шоколад — 220 г

Сливочное масло — 55 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 160 г

Ванильный сахар — 10 г

Мука пшеничная — 170 г

Разрыхлитель — 5 г

Курага — 4 шт.

Приготовление:

В сотейнике на плите растопите сливочное масло. Добавьте к нему молочный шоколад и снимите с плиты, когда шоколад начнет плавиться. Перемешивайте до получения однородной массы. Важно не перегревать шоколад, чтобы избежать крупинок, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Взбейте яйца до пенки. Постепенно добавляйте сахар, разделив его на два этапа. Вмешайте ванильный сахар. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем.

Аккуратно добавьте муку в яично-сахарную смесь и перемешайте ложкой до однородности. Убедитесь, что шоколад мягкий и пластичный. Если он перегрелся и появились крупинки, лучше растопить новую порцию шоколада.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее вмешайте растопленный шоколад в тесто и перемешайте до однородной консистенции. Мелко нарежьте курагу и добавьте в тесто. Перемешайте до однородности. Тесто должно быть блестящим, чтобы на печенье образовывались трещинки при выпекании.

Разогрейте духовку до 180 градусов. На противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, выкладывайте тесто чайными ложечками, формируя небольшие шарики. Кладите их на достаточном расстоянии друг от друга.

Дайте тесту немного постоять, чтобы оно покрылось матовой пленкой. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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