Такая аппетитная, хрустящая и оригинальная закуска сначала удивит гостей, а потом потрясет своим вкусом.

Рецептом интересной закуски, которой можно и удивить, и порадовать всех, кто соберется за столом, поделилась победительница «Мастер Шеф 12» Валерия Матрохина.

«Вечеринка с друзьями и хочется удивить их необычными закусками? Тако в панировке с салатом айсберг, огурцом, креветками и соусом», - отметила Матрохина на своей странице в Инстаграм, предлагая новый рецепт.

Рецепт оригинальной закуски.

Итак, для приготовления закуски понадобятся такие ингредиенты: тако или тортилья, кукурузные чипсы, соус Цезарь и сладкий чили – для основы, а также салат айсберг, огурец, соус Цезарь, сок лайма и цедра, креветки, соль и перец по вкусу для начинки.

Ход приготовления оригинальной закуски следующий: соусом смазываем тако с одной стороны и перекладываем на измельченные кукурузные чипсы, прижимаем, чтобы был равномерный слой.

«Через решетку перебрасываем тако и отправляем в духовку. Сушим при температуре 180 градусов примерно 10 минут, затем достаем из духовки и оставляем на решетке до полного охлаждения. Как только достанете из духовки, они могут быть еще мягкими, но когда остынут станут хрустящими», - рассказала Матрохина о ходе приготовления закуски.

Рецепт оригинальной закуски.

Для того чтобы приготовить начинку салат измельчаем, огурец нарезаем слайсами. Креветки зачищаем, добавляем соль, перец, сок лайма и жарим на растительном масле.

«Соусом смазываем тако, сверху выкладываем айсберг, снова соус, затем огурец и креветки, сверху поливаем соком лайма», – сообщила победительница «Мастер Шеф» о финальном этапе.

Рецепт оригинальной закуски.

Рецепт оригинальной закуски.

Комментируя рецепт праздничной закуски, подписчики на страницу Матрохиной признаются, что им захотелось к ней в гости. Также пользователи Инстаграм делятся своими блюдами, которыми любят встречать гостей.

«Вкуснятина!»,

"Класс",

«Захотелось в гости»,

«Раньше часто готовила для гостей чанахи, пиццу. Но уже давно такие встречи были»,

«Сырный или шоколадный фондю, в зависимости от пожеланий. По-моему, один из лучших вариантов для встречи с друзьями»,

«Тоже часто готовлю тако с разными начинками, в частности, что-то пикантное» .

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