Вы можете измерить артериальное давление в домашних условиях с помощью манжеты для измерения давления или сделать это в кабинете врача.
Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба ( мм рт. ст.).
Норма: ниже 120/80 мм рт. ст.
Гипертония 1 стадии: верхнее число составляет 130–139 мм рт. ст., нижнее — 80–89 мм рт. ст.
Гипертония 2 стадии: верхнее число составляет 140–179 мм рт. ст., нижнее — 90–119 мм рт. ст.
Если ваше кровяное давление когда-либо превышает 180/120 мм рт. ст., вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Как понизить артериальное давление в домашних условиях?
Изменения образа жизни может быть достаточно, чтобы контролировать кровяное давление.
Смена образа жизни могут помочь предотвратить и снизить высокое кровяное давление:
- уменьшите количество соли, которую вы едите, и придерживайтесь в целом здоровой диеты.
- сократить употребление алкоголя
- похудей , если у тебя избыточный вес
- Регулярно делайте физические упражнения
- сократить употребление кофеина
- Не курите.
Самый простой способ снизить свое кровяное давление - регулярно заниматься физическими упражнениями, придерживаясь диеты, полной фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.
Некоторым людям с высоким кровяным давлением также может потребоваться прием одного или нескольких лекарств, чтобы остановить слишком высокое кровяное давление.
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