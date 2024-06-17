Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, возникает, когда требуется слишком большая сила, чтобы протолкнуть кровь через артерии, что заставляет ваше сердце работать слишком активно.

Вы можете измерить артериальное давление в домашних условиях с помощью манжеты для измерения давления или сделать это в кабинете врача.

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба ( мм рт. ст.).

Норма: ниже 120/80 мм рт. ст.

Гипертония 1 стадии: верхнее число составляет 130–139 мм рт. ст., нижнее — 80–89 мм рт. ст.

Гипертония 2 стадии: верхнее число составляет 140–179 мм рт. ст., нижнее — 90–119 мм рт. ст.

Если ваше кровяное давление когда-либо превышает 180/120 мм рт. ст., вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как понизить артериальное давление в домашних условиях?

Изменения образа жизни может быть достаточно, чтобы контролировать кровяное давление.

Смена образа жизни могут помочь предотвратить и снизить высокое кровяное давление:

уменьшите количество соли, которую вы едите, и придерживайтесь в целом здоровой диеты.

сократить употребление алкоголя

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Регулярно делайте физические упражнения

сократить употребление кофеина

Не курите.

Самый простой способ снизить свое кровяное давление - регулярно заниматься физическими упражнениями, придерживаясь диеты, полной фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.

Некоторым людям с высоким кровяным давлением также может потребоваться прием одного или нескольких лекарств, чтобы остановить слишком высокое кровяное давление.

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