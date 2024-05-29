Политолог Андрей Золотарев прокомментировал информацию о том, что планируется продлить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Прежде всего эксперт отмечает, что даже до принятия закона о мобилизации ничто не мешало ТЦК ловить людей на улице и паковать в «бусики незламності», сейчас же тем более новые правила будут и возникают новые проблемы.

«Вот этот беспредел как раз и поставляет почву российским ИПСО в избыточных количествах, и это, да, действительно деморализует, убивает всякое желание идти служить, дискредитирует Вооруженные силы Украины», - подчеркивает Андрей Золотарев.

Поэтому, утверждает он, с законом о мобилизации случилось то, чего и следовало ожидать. То есть, объясняет гость программы, когда придумывали его, когда придумывали, как бы перекрыть кислород рядовым гражданам, чтобы никак не открутились, совершенно забыли о таком моменте, как администрирование этого закона. И понятно, констатирует он, что ТЦК, которые 2-3 десятка человек в день могут обслужить и которые сейчас имеют очереди по 800 человек, не справляются.

«Ну, понятно то, что за 2 месяца все это нереально. Вот 150 дней – абсолютно логично с точки зрения того, чтобы у людей было время. Но, с другой стороны, это создаст соблазн многим не обновляться вообще, авось оно как-то рассосется, поскольку у нас очень часто глупость законов компенсируется возможностью их не исполнять», - заключает Андрей Золотарев.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что Фицо занимает антиукраинскую позицию только на словах.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, может ли НАТО все же закрыть небо над Украиной.

embed]https://youtu.be/O68nCCduUYc[/embed]