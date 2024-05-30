Народный депутат Украины 9-ого созыва Олег Дунда заявил, что за время своего существования Министерство восстановления никак не продвигало региональную политику, потому что не понятно, в чем ее суть.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Я просто здесь бьюсь как рыба о лед и постоянно говорю одно и то же: зря объединили министерства, провисла политика регионального развития, коммуникация с местами фактически была потеряна тем более на фоне войны. И сейчас действительно я радуюсь. Мне, вот честно, достаточно по-барабану на кадровые эти истории, мне главное, что они все же приняли решение обновить Министерство регионального развития», - отмечает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, только когда появились планы об этом объединении, он сразу был против, потому что Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики – это совершенно разные вещи. Как объясняет депутат, Министерство инфраструктуры – это о расходовании денег, строительстве, хозяйстве, а региональное развитие – это политика, это об идеях, это коммуникационный центр, такой мостик между центральной властью и местным самоуправлением.

В то же время, считает он, понятна логика, почему вообще пришли к этому объединению. Как объясняет политик, здесь подумали, что вот у нас есть разрушенные города, и региональная политика – это как раз о восстановлении каждого детского сада, то есть и инфраструктура.

«И потому в этой логике они их объединили. А дальше, опять же, там, где деньги, взгляд только туда, а то, что касается реального местного самоуправления, там денег нет, тем не занимались. И фактически за полтора года никакого продвижения в этом направлении в Министерстве не было», - заключает Олег Дунда.

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