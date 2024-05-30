Дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин заявил, что россию побеждать надо не мясными штурмами, а асимметричными ударами дальнобойным оружием по военным объектам врага.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Пока существует в современном состоянии путинская российская империя, у нас нет шансов достичь какой-то реальной, серьезной победы. Это будет, к сожалению, долгий конфликт. Наша задача – подрывать стабильность россии всеми возможными способами», - утверждает Дмитрий Чекалкин.

По его мнению, это, скорее, не израильский формат, а то, о чем писал Залужный: нам нужно дать асимметричные ответы россии. Для этого, констатирует дипломат, нам нужно высокоточное дальнобойное оружие, чтобы поражать кровеносную систему российской федерации – весь нефтегазовый комплекс. Это нам нужно, подчеркивает он, а не мясными штурмами преодолевать россию.

«Надо наращивать. Мы могли бы запускать гораздо больше, если бы не было никаких сдерживающих сегодня факторов в использовании этого оружия. Поэтому я и говорю, что меня удивляет, что как приоритеты на эту конференцию в Швейцарии (ред. – Зеленский выделил) зерновой коридор, энергобезопасность и обмен пленными», - объясняет Дмитрий Чекалкин.

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