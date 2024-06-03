Рулет из кабачков – это вкусная, нежная, сочная и низкокалорийная закуска, приготовить которую можно без лишних хлопот.

Рулет из кабачков имеет множество вариантов приготовления и пользуется большой любовью и среди тех, кто заботится о фигуре и тех, любит вкусно поесть. Все зависит от начинки

На странице с рецептами для похудения «marafon18_6» в Инстаграм предложили рецепт рулета из кабачков с легкой начинкой и 91 кКал на 100 г.

Итак, ингредиенты для приготовления рулета из кабачков нужны: Кабачки – 2 шт. (средние), яйца куриные – 2 шт., мука – 50 г., соль по вкусу, Сыр твердый – 75 г, сметана – 100 г., помидоры – 120 г, соль и чеснок по вкусу.

Рецепт приготовления рулета из кабачков не нуждается в сложных кулинарных навыках.

Рецепт рулета из кабачков.

Для начала кабачки необходимо измельчить на терке, слить лишнюю жидкость. Добавить яйца, муку и соль. Тщательно перемешать.

«Равномерным слоем выкладываем. Отправляем в духовку на 15 минут, температура – ​​180 градусов. Охлаждаем. Смешиваем тертый сыр, сметану и чеснок, смазываем на блинчик. Выкладываем помидоры, заворачиваем в рулет», - рассказали авторы блога, показывая ход приготовления рулета из кабачков.

Рецепт рулета из кабачков.

В комментариях подписчики отмечают, что такая закуска из кабачков действительно очень вкусная.

«Супер рулетик, часто готовим похожий. Очень рекомендую попробовать, вкуснятина невероятная. Очень нежный и сочный»,

«Очень люблю блюда из кабачков. Буду готовить этот рулет, однозначно»,

«Очень вкусно, приготовила, но начинку сделала из крем-сыра, зелени, чеснока и помидора»,

«Прекрасный вариант для ужина» .

Рецепт рулета из кабачков.

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