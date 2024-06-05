В Украине появился закон, предусматривающий штрафы для призывников, военнообязанных и резервистов, если те не соблюдают правила военного учета.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10379, предусматривающий штрафы для призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение правил военного учета.

Адвокат Марина Бекало объяснила , как именно будет происходить арест имущества. В случае нарушения правил военного учета штраф будет составлять от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. За повторное нарушение или во время особого периода штраф растет до 17 тыс. грн – 25,5 тыс. грн.

По словам адвоката, первым будет наложение ареста на банковские счета, включая расчетные и депозитные счета должника. "Если стоимость долга не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (на сегодняшний день это 160 000 грн), арест единого жилья должника и земельного участка, на котором расположено это жилье, не производится", - говорится в сообщении.

Могут ли арестовать имущество родных

Марина Бекало отметила, что если недвижимое или движимое имущество принадлежит жене должника (она является 100% владелицей), то обращение взыскания на такое имущество не будет реализовано. Это также касается банковских счетов супруги должника.

"Аресты налагаются исключительно на имущество, имущественные и денежные ценности, принадлежащие должнику. Если имущество принадлежит должнику в долевой собственности, арест налагается только на его долю", - пояснила она.

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