Украина несколько раз успешно поразила Крымский мост и при этом планируются еще много разных "сюпризов".

Украинцам удалось несколько раз успешно поразить Крымский мост.

Как заявил глава СБУ Василий Малюк, враг не может использовать мост в Крыму для своих целей, ведь у него нет возможности полноценно функционировать после ударов.

«Крымский мост и сейчас полноценно не работает. Враг не может перемещать по нему оружие и средства поражения. Мы дважды его удачно поразили. Работаем дальше, но не будем раскрывать карты», - убеждает Малыш.

Также он добавляет, что эта атака на Крымский мост была не последней.

«Впереди много интересного, но по понятным причинам никаких деталей я не могу сообщать, поскольку остаюсь классическим спецслужащим», - говорит он.

Ситуацию также прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он рассказал, почему так важно для Украины, чтобы Крымский мост был уничтожен.

"Из-за того, что они будут опрокидывать подкрепления именно через Крымский мост плюс потому, что спешат достроить железную дорогу. И чтобы они не могли сейчас использовать железную дорогу, и чтобы именно в этот период возникли серьезные логистические проблемы, и замедлить российское наступление, и актуализировалась тема моста , – говорит Мусиенко.

Между тем, анонимный чиновник Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью The Guardian также отметил, что мосту в Крыму осталось совсем недолго.

"Это наибольшее удовольствие Путина - Керченский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с Россией. Но стоять ему осталось недолго. Украинская военная разведка планирует взорвать Крымский мост. ГУР уже имеет большинство необходимых средств", - отмечает он.

Напомним, что в 2022 году Крымский мост был взорван ракетным топливом. Взрыв 8 октября 2022 года разрушил два пролета автомобильной части моста, а также поджег цистерны в поезде, оказавшемся рядом при взрыве.

Для подрыва Керченского моста в октябре 2022 использовалось взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. В его основе находилось твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки.

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