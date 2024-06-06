В Укрэнерго назвали украинские города с высоким риском долгосрочных отключений света и блекаута.

Вражеская армия интенсивно обстреливает энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, какие города Украины сейчас самые уязвимые.

Кудрицкий заявил, что, например, в Харькове, введены графики отключений.

Оккупанты разбили местную генерацию, из-за чего повреждены сети, которыми доставлялась электроэнергия в город.

По словам Кудрицкого, самые уязвимые города, в которых высок риск блекаута, в первую очередь это Харьков, Одесса, Запорожье, Кривой Рог.

"В этих регионах наиболее интенсивны обстрелы объектов энергетики. Это не значит, что в других регионах их не обстреливают. Там просто близости к линии фронта или к местам расположения пуска ракет и "Шахедов", – сообщил глава Укрэнерго.

Также ответил, что многие генерации находятся в восточной части Украины, поэтому гораздо труднее передать туда энергомощности.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщали, что в жаркие месяцы графики отключений электроэнергии могут быть более жесткими.

В компании рассказали, что жара отрицательно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. Одновременно потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы.

Источник: 24 канал.

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