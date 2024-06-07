Известный украинский певец и телеведущий сообщил, как прошло обновление его данных в ТЦК и прошел ли он ВЛК.

Певец, радио- и телеведущий Владимир Дантес рассказал о визите в ТЦК. Цель – обновление данных.

На своей странице в Инстаграм Владимир Дантес сообщил, что ему пришлось выстоять очередь.

«Сначала здесь 8 часов. Теперь новый квест», - прокомментировал певец кадр, демонстрируя очередь из мужчин под дверью ТЦК.

Затем Владимир Дантес продемонстрировал справку о прохождении медицинского осмотра. В частности, в документе можно увидеть, что в графе «Воинское звание» указано, что Гудков Владимир Игоревич – солдат.

По словам Дантеса, на ВЛК он узнал, что его и певца WELLBOY осматривал один и тот же ЛОР.

Дантес также поделился ближайшими планами после обновления данных в ТЦК и прохождения ВЛК.

«Как раз у меня ВЛК было написано до 14 числа. Я как раз всё сделаю. А 14 июня мы встретимся», - пообещал Дантес своим поклонникам новое выступление.

Напомним, что Дантес тяжело переживает постоянные вражеские обстрелы родного Харькова, а также атаки на другие города Украины.

«…Я очень скучаю по родному Харькову, Северодонецку, Угледару, Одессе…», - говорил Дантес, признаваясь также, что не смог сдержать слез, увидев кадры ударов по Харькову.

«… Вот те дома, которых сейчас нет – там жили мои одноклассники, родственники. К счастью, с ними все хорошо. Но я так люблю Харьков и уже жду момент победы, у меня уже в голове есть планы, я хочу 2 недели в месяц посвящать тому, чтобы ездить в Харьков и восстанавливать город", - делился своими планами Дантес, который также стал волонтером и активно помогает ВСУ.

Последние новости Украины:

В Сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией – в ТЦК оправдались за инцидент.

"Пташка" с "Азовстали" эмоционально обратилась к мужчинам: касается мобилизации.

Чиновник ТЦК заработал более миллиона на уклонистах: что ему грозит.