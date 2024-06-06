Человек, которого знают и уважают миллионы украинцев, теперь будет защищать родную землю от захватчиков, но некоторые считают, что он был более полезен на сцене, чем на поле боя.

Известный украинский писатель, переводчик, общественный деятель, фронтмен группы «Жадан и Собаки» и «Линия Маннергейма», автор романов и поэтических сборников Сергей Жадан теперь военнослужащий.

Об этом Жадан сообщил сам, опубликовав фотографию с оружием.

«Вступил в ряды 13 бригады НГУ «Хартия». Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу», - написал Жадан на своей странице в Facebook.

В комментариях украинцы увосхищаются поступком Жадана, желают ему успехов и военного везения.

«Береги вас небо и ангелы»,

«Безграничное уважение, благодарность. Пусть Бог хранит вас»,

«Уважение! Военной удачи!»,

«Горжусь тобой»,

«Спасибо за все, что вы делаете! Пусть все складывается как можно лучше!» , – пишут украинцы.

Однако мобилизация Сергея Жадана вызвала и споры. По мнению некоторых, Сергей Жадан должен оставаться на сцене, помогая в том числе собирать деньги на ВСУ. Мол, так пользы будет больше. Также люди выражают уверенность, что Жадан уже не просто человек, а часть культуры Украины, поэтому сам себе не принадлежит:

«Выскажу свое мнение… Считаю, что такие люди как Сергей наиболее ценны в своей профессии и там они самое мощное оружие! Ибо те песни что пишет он и Ко, то оружие сильнее любого искандера! Но понимаю, что это выбор каждого, поэтому удачи и берегите себя!»,

«А я против! Вы, Сергей, уже не принадлежите себе! Вы – часть культуры украинского народа! Поэтому не имеете права подставляться! Поэтому, после выучки, домой! Желаю здоровья! Честь!».

Другие заметили, что «Сергей как-то сам разберется, что ему делать».

«Ну по крайней мере Жадана, что "не принадлежит себе", замените на службе», - отметили пользователи Facebook в ответ.

Сергею Жадану 49 лет. Писатель родился 23 августа 1974 года в Луганской области в городе Старобельск. В 2017 году Сергей Жадан учредил благотворительный фонд, направленный на поддержку образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Жадан также активно помогает Вооруженным Силам Украины, имеет награду Министерства обороны Украины.

В ряды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" также вступил участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов.

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