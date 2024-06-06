Известный украинский писатель, переводчик, общественный деятель, фронтмен группы «Жадан и Собаки» и «Линия Маннергейма», автор романов и поэтических сборников Сергей Жадан теперь военнослужащий.
Об этом Жадан сообщил сам, опубликовав фотографию с оружием.
«Вступил в ряды 13 бригады НГУ «Хартия». Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу», - написал Жадан на своей странице в Facebook.
В комментариях украинцы увосхищаются поступком Жадана, желают ему успехов и военного везения.
«Береги вас небо и ангелы»,
«Безграничное уважение, благодарность. Пусть Бог хранит вас»,
«Уважение! Военной удачи!»,
«Горжусь тобой»,
«Спасибо за все, что вы делаете! Пусть все складывается как можно лучше!» , – пишут украинцы.
Однако мобилизация Сергея Жадана вызвала и споры. По мнению некоторых, Сергей Жадан должен оставаться на сцене, помогая в том числе собирать деньги на ВСУ. Мол, так пользы будет больше. Также люди выражают уверенность, что Жадан уже не просто человек, а часть культуры Украины, поэтому сам себе не принадлежит:
«Выскажу свое мнение… Считаю, что такие люди как Сергей наиболее ценны в своей профессии и там они самое мощное оружие! Ибо те песни что пишет он и Ко, то оружие сильнее любого искандера! Но понимаю, что это выбор каждого, поэтому удачи и берегите себя!»,
«А я против! Вы, Сергей, уже не принадлежите себе! Вы – часть культуры украинского народа! Поэтому не имеете права подставляться! Поэтому, после выучки, домой! Желаю здоровья! Честь!».
Другие заметили, что «Сергей как-то сам разберется, что ему делать».
«Ну по крайней мере Жадана, что "не принадлежит себе", замените на службе», - отметили пользователи Facebook в ответ.
Сергею Жадану 49 лет. Писатель родился 23 августа 1974 года в Луганской области в городе Старобельск. В 2017 году Сергей Жадан учредил благотворительный фонд, направленный на поддержку образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Жадан также активно помогает Вооруженным Силам Украины, имеет награду Министерства обороны Украины.
В ряды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" также вступил участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов.
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