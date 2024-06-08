Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что, вероятно, украинцам будут еще жестче урезать субсидии.

Об этом Олег Попенко заявил в эфире украинского политолога и журналиста Юрия Романенко.

В связи с повышением тарифа на электроэнергию, суммы в платежках ощутимо возрастут.

Украинцам в сложном финансовом положении власти обещают компенсировать субсидиями увеличение коммунальных платежей, однако, эксперт поделился своим мнением относительно такой помощи.

"Я задаю резонный вопрос, а будут ли вообще выделять деньги на субсидии? Если мы сейчас около 50 млрд выплачиваем и их жестко урезают. Я могу сразу ответить - денег не будет. Вот сейчас будут искать способы, чтобы не давать людям субсидии любым путем, и они найдут этот способ", - считает Попенко.

Эксперт по ЖКХ добавил, кроме того, что украинцам увеличивают платежки, параллельно с этим обрежут субсидии для большинства.

"Они сказали - будут делать автоматический перерасчет, а если будут делать автоматический перерасчет, это означает, что будут урезать всем другим категориям. Как сделали это теми, кто выехал за границу, тем кто не подал вовремя справки, тем, например, у кого пропало жильё, сгорело - им нужно получить справку о том, что оно пропало", - заявил Олег Попенко.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг сообщил, что в таком случае, например, жителям Волчанска придется вернуться в город, получить справку или привести доказательство, что жильё разрушено.

"Будет ли такая справка, я гарантирую что нет. Соответственно, субсидий человек не получит, таких людей будет сотни тысяч. То есть кроме того, что мы получим дополнительные платежки, увеличат стоимость электроэнергии и всё остальное, ещё проблемы будут с субсидиями и со всем остальным", - прогнозирует Олег Попенко.

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