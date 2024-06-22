Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что в политике, идеологии и дисциплине армии страны есть "глубоко укорененные проблемы".

Заявление лидера Китая Си Цзиньпина прозвучало на фоне "антикоррупционной чистки" в вооруженных силах страны

Китайский лидер заявил, что кадры на всех уровнях, особенно высших, должны обрести мужество отложить в сторону авторитет и выявить недостатки.

Они должны прибегать к глубокому самоанализу, сделать серьезные поправки, решить проблемы, лежащие в основе их мышления.

"В армии не должно быть убежища для коррумпированных элементов", - сообщил Си во время военно-политической рабочей конференции.

Испытания, с которыми сейчас столкнулась Народно-освободительная армия Китая, являются "запутанными и сложными".

По словам лидера Китая, национальная, партийная и военная ситуация "претерпевают сложные и глубокие изменения".

Си Цзиньпин пообещал "обогатить инструментарий для наказания новых видов коррупции и скрытой коррупции" и усилить надзор за высшим командным составом.

Напомним, с 2023 года китайские военные столкнулись с масштабной "антикоррупционной чисткой".

Известно, что девять генералов НОАК и как минимум четыре высокопоставленных чиновника из аэрокосмической оборонной промышленности были выведены из состава национального законодательного органа.

Кроме того, в Китае уволили министра обороны Ли Шанфу без публичного объяснения причины.

Источник: Reuters.

Последние новости Украины:

С россией Трамп, в отличие от Байдена, церемониться не будет, – Сергей Дацюк.

Кто может заменить Риши Сунака в поисках нового лидера консерваторов.

Сценарии окончания войны в Украине: военный подверг критике возможность договоренности.