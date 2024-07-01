Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

Как отмечает Алексей Буряченко, есть общая проблема – это зеленый переход, глобальное потепление, но есть и неотложная – нам нужны уголь, чтобы топить зимой, и вся эта трансформация с закрытием шахт составляет риски.

«Экономическая стратегия до 2050-го года, к большому сожалению, не учитывает все аспекты этого вопроса должным образом, и достаточно поверхностно акцентировано на том, что просто в безальтернативном порядке закрывать шахты, выполняя наши определенные обязательства перед Европейским Союзом, в том числе рентабельные. Поэтому формирование и реализация государственной политики в этом вопросе, по-моему, пожалуй, - ключевое, но формировать ее нужно, конечно же, учитывая наши евроинтеграционные стремления, наши международные обязательства, мнение громад, и, конечно, мнение бизнеса», - объясняет Алексей Буряченко.

Гость программы напоминает, что Украина вошла в глобальный угольный альянс, взяв на себя обязательства в перспективе отказаться от энергетического использования угля, это необходимо, чтобы противодействовать тенденциям глобального потепления. Так что, констатирует он, этот вопрос безальтернативный, и нужно думать, как решить вопрос максимально эффективно и безболезненно. И, разумеется, добавляет эксперт, что завтра все шахты вдруг не закроют.

«Получается, что есть мировой тренд, есть обязательства по поводу того, что мы следуем определенному мировому тренду, и это правильно. Но есть конкретные люди, бизнесы, громады, даже государства, которые от этого объективно могут пострадать. И справедливость состоит в том, что мы параллельно предлагаем инструменты, как это предотвратить, как переключить их, перевести их на какие-то новые рельсы. А вот как это разумно сделать – это вопрос справедливой трансформации», - заключает Ярослав Жалило.

Как сообщала Politeka, Когут заявил, что кодекс парламентской этики сравним с клятвой Гиппократа.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, будут ли западные инструкторы в Украине.