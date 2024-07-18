Все это делается, чтобы отвлечь внимание и вызвать панику, так как с белорусских аэродромов взлетают самолеты, и войска уже заходили со стороны Беларуси.

Александр Лукашенко распорядился отвести войска от границы с Украиной в места их постоянной дислокации. Это решение он объяснил необходимостью снижения напряженности в этом районе, хотя там не было никакой напряженности со стороны Украины.

Украинский политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в студии Politeka Online заметил, наши подразделения постоянно дежурят на Северной границе, на границе с Белоруссией, а также на границе с Сумской и Черниговской областями, так как в любой момент оттуда может начаться агрессия.

"Перекинуть войска, обеспечить логистику, технику и госпитали - все это сложно и заметно, поэтому большая концентрация войск будет очевидна. Все это делается, чтобы отвлечь внимание и вызвать панику. Лукашенко играет сложную игру, пытаясь балансировать между Россией и Китаем, но остается агрессором, так как с белорусских аэродромов взлетают самолеты, и войска уже заходили со стороны Белоруси" - заметил политолог.

Угрозы наступления из Беларуси нет, однако многие путают север и Беларусь, это разные вещи. Россия, не имея серьезных успехов на фронте, оказывает давление на психику украинцев, нанося удары по больницам и жилым кварталам, распространяя панику о возможных атаках.

Ранее в Центре национального сопротивления Украины сообщили, что белорусские силовые ведомства планируют операции под чужими флагами в приграничной зоне с Украиной, чтобы продемонстрировать свои возможности китайским коллегам. Эксперты же поделились мнением в сети, что такие "фокусы" встречают готовностью украинских подразделений.

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