Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что поставка всех 128 самолетов F-16 Украине – это вопрос времени и обучения, но движение в этом направлении есть, и оно будет набирать обороты.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Силы обороны Украины демонстрируют успехи на поле боя, уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс ПВО С-300 в Донецкой области, на оккупированной части. Понятно, что продолжающиеся в Крыму удары по ПВО, и не только в Крыму, но и на Востоке, - это все подготовка, как и другие действия, к развертыванию в Украине самолетов F-16, которые, надеюсь, уже в ближайшие недели будут выполнять боевые задачи успешно и эффективно в украинском небе», – рассказывает Александр Мусиенко.

Также, добавляет он, появилась новость в Al Jazeera, что Греция хочет продать США 32 самолета F-16 для их модернизации и последующей передачи Украине. Параллельно, отмечает эксперт, закупит 24 истребителя Rafale и 40 F-35, понятно, что страны, передающие нам F-16, обновляют свой авиационный парк, поэтому надеемся, что и Украина со временем будет иметь F-35.

А сейчас с F-16, рассказывает он, это вопрос времени, вопрос обучения авиационного персонала, авиационно-технического, вопрос обучения пилотов. Если мы говорим о 128 самолетах, рассуждает эксперт, это может быть 2026 год, а, как пишет Bloomberg, до конца года Украина получит уже 20 истребителей, что неплохо на первом этапе, а затем на третий-четвертый квартал – 60 самолетов.

«Но в любом случае даже определенное количество самолетов, даже 20 до конца года, полторы эскадрильи, способны во многом помогать нашим силам. Главное, чтобы к ним было значительное количество вооружения. Но движение в этом направлении есть, и я думаю, что дальше оно будет более оживленным и быстрым», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мамулашвили рассказал, что поможет Украине победить.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему ВСУ пришлось отойти из Крынок.





