Страшная трагедия произошла в Никополе, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
Дочери погибшей было 40 лет. Ее матери сегодня исполнилось 72 года.
«Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов», - сообщили в ОВА.
Кроме жертв в городе также есть пострадавшие – это 46-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
В результате обстрелов побиты многоэтажки, в одной из них загорелся балкон.
Повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.
Также стало известно о последствиях нового ракетного удра. Россияне попали в железнодорожную станцию в Харьковской области.
В результате этой атаки повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны, пути и средства электроснабжения.
Из-за этого ракетного удара график движения пригородных поездов несколько изменился, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов.
Напомним также об ужасном событии в поселке Большой Бурлук Харьковской области. Там пожарный приехал тушить пожар после российского обстрела, а оказался на пепелище собственного дома.
В результате удара российского КАБа погибла его 37-летняя жена, а 10-летнего сына с ожоговыми травмами госпитализировали в медучреждение.
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