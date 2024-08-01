Вместо праздника и поздравлений сразу два гроба – женщина, которая должна была праздновать день рождения, погибла вместе с дочерью.

Страшная трагедия произошла в Никополе, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Дочери погибшей было 40 лет. Ее матери сегодня исполнилось 72 года.

«Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов», - сообщили в ОВА.

Кроме жертв в городе также есть пострадавшие – это 46-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В результате обстрелов побиты многоэтажки, в одной из них загорелся балкон.

Повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.

Также стало известно о последствиях нового ракетного удра. Россияне попали в железнодорожную станцию ​​в Харьковской области.

В результате этой атаки повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны, пути и средства электроснабжения.

Из-за этого ракетного удара график движения пригородных поездов несколько изменился, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов.

Напомним также об ужасном событии в поселке Большой Бурлук Харьковской области. Там пожарный приехал тушить пожар после российского обстрела, а оказался на пепелище собственного дома.

В результате удара российского КАБа погибла его 37-летняя жена, а 10-летнего сына с ожоговыми травмами госпитализировали в медучреждение.

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