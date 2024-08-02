Российские захватчики продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Так, минувшей ночью оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Херсоне. Часть Центрального и Днепровского районов города оказалась обесточенной.
Из-за угрозы повторных атак энергетики не смогли быстро приступить к ликвидации аварии.
К утру энергетикам удалось задействовать резервные линии, пока электроснабжение в городе полностью восстановлено.
Но аварийные работы продолжаются.
Власти призывают жителей потреблять электроэнергию экономно, и до полного восстановления поврежденного оборудования, электроприборами пользоваться только при необходимости.
Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что графики отключения света 2 августа в разных регионах Украины не будут применяться.
«Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00», – созвали в «Укрэнерго».
Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.
Подчеркнем, что энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.
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