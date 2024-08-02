Этой ночью российские оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры – какие последствия и что будет со светом.

Российские захватчики продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Так, минувшей ночью оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Херсоне. Часть Центрального и Днепровского районов города оказалась обесточенной.

Из-за угрозы повторных атак энергетики не смогли быстро приступить к ликвидации аварии.

К утру энергетикам удалось задействовать резервные линии, пока электроснабжение в городе полностью восстановлено.

Но аварийные работы продолжаются.

Власти призывают жителей потреблять электроэнергию экономно, и до полного восстановления поврежденного оборудования, электроприборами пользоваться только при необходимости.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что графики отключения света 2 августа в разных регионах Украины не будут применяться.

«Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00», – созвали в «Укрэнерго».

Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

Подчеркнем, что энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

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