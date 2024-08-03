Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, об этом написало уже и издание Forbс, что это был однокилограммовый украинский дрон, и он успешно поразил вертолет на восточной окраине Донецка, это не менее 16 км от линии фронта, и это большое достижение. Конечно, констатирует он, это сложная операция, которая нуждалась в тщательной координации и не одной попытке.

«Следует поаплодировать и реально поблагодарить наших бойцов, наши Силы обороны, наших воинов, которые демонстрируют вот такие результаты. Вот где выбивается сильная сторона за столом переговоров для Украины. Именно здесь, именно украинские бойцы, именно в такой жестокой борьбе они демонстрируют результаты», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По его словам, учитывая, сколько FPV-дронов запускает Украина ежемесячно, угроза российским вертолетам возрастет. К тому же, добавляет эксперт, Forbс пишет и о том, что впервые Украина запускает больше дронов дальнего радиуса действия – 426 против 520 соответственно за июль. Этого, констатирует он, мы ждали еще с 2022 года, и наконец это произошло.

«россия, похоже, менее эффективна в сбивании беспилотников, поскольку украинские удары наносят большой экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим целям. Ну, блестяще. Вот результаты. Это значит то, о чем я говорю. Мы совершаем эволюцию. Украина делает прогресс на поле боя», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Фрейн рассказала, действительно ли Люцифер работает через путина и других диктаторов этого мира.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, когда Украина получила F-16.





