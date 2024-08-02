"Международная корпорация CRH в настоящее время владеет 33% рынка цемента в Украине и планирует приобрести украинские активы итальянской компании Buzzi/Dyckerhoff, что позволит ей контролировать более 50% рынка, – заявил Доротич. – Конечно, вы согласитесь, что монополия – это очень плохо. Но на самом деле самое страшное, это даже не монополия, а то, что происходит после таких смен собственников – заводы в большинстве своем просто превращаются в руины".

Международная корпорация CRH, работающая в Украине под маркой CEMARK, планирует значительно расширить свой контроль над рынком цемента, что может привести к монополии и существенному повышению цен. Об этом заявил в своем Facebook предприниматель и глава движения #SaveФЛП Сергей Доротич, пишет сайт Гордон.

По словам эксперта, на приобретенных компанией заводах осталась только фасовка цемента, есть проблемы с налогами и арендными платежами.

"Когда CRH покупали "Николаевцемент" и "Цемент" (Одесса), они обещали модернизацию заводов за средства ЕБРР и новые рабочие места, но действительно уничтожили производственные мощности. Карьеры остановлены, арендная плата за земельные участки не платится, рентная плата за добычу полезных ископаемых тоже не платится. Проблемы с НДФЛ, военным сбором и НДС на энергоресурсы тоже не решены», – отметил он.

Эксперт призвал украинские власти срочно вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшую монополизацию рынка цемента.

"Если мы хотим иметь свободный рынок, монопольные желания нужно пресекать. Необходимо остановить деятельность CRH, которая может привести к уничтожению еще 3,5 млн. тонн производственных мощностей в год", - подчеркнул он.

Доротич также выразил обеспокоенность по поводу вероятного российского влияния в корпорации CRH, призвав Службу безопасности Украины проверить ситуацию.

"Ситуация имеет все признаки экономической диверсии, - отметил он. - Нельзя допустить разрушения нашей экономики из-за уничтожения возможностей восстановления инфраструктуры".









