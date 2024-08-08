Будущие переговоры если и будут проводиться, то совсем на других условиях и после укрепления позиций на передовой.

Украинцев готовят к заморозке фронта? Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал свое мнение на этот счет. Он отметил, что некоторые заявления, сделанные в последнее время, могут создать впечатление, что общество готовится к прекращению боевых действий. Однако призывал не обращать внимания на подобные заявления, поскольку они часто поступают от лиц, не имеющих реального влияния.

Он также отметил, что недавние действия на восточном фронте показывают нехватку боеприпасов, хотя партнеры Украины заявляют об их поставках. Это может свидетельствовать о проблемах в логистике или недостаточной эффективности Министерства обороны.

«Несмотря на попытки некоторых лиц инициировать мирные переговоры с Россией или сдать позиции Украины, у них нет ни компетенции, ни реальной возможности реализовать такие планы. Договариваться если и будем в будущем, то совершенно иначе и на выгодных условиях, для этого следует подготовить базу, укрепить позиции на передовой и не только» - рассказал эксперт.

Нынешние трудности в управлении и дипломатии являются результатом непрофессионализма и некомпетентности некоторых лиц, которые не способны эффективно действовать в критических ситуациях, поделился Свитан.

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