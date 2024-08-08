Украинцев готовят к заморозке фронта? Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал свое мнение на этот счет. Он отметил, что некоторые заявления, сделанные в последнее время, могут создать впечатление, что общество готовится к прекращению боевых действий. Однако призывал не обращать внимания на подобные заявления, поскольку они часто поступают от лиц, не имеющих реального влияния.

Истребитель F-16, техника

Он также отметил, что недавние действия на восточном фронте показывают нехватку боеприпасов, хотя партнеры Украины заявляют об их поставках. Это может свидетельствовать о проблемах в логистике или недостаточной эффективности Министерства обороны.

«Несмотря на попытки некоторых лиц инициировать мирные переговоры с Россией или сдать позиции Украины, у них нет ни компетенции, ни реальной возможности реализовать такие планы. Договариваться если и будем в будущем, то совершенно иначе и на выгодных условиях, для этого следует подготовить базу, укрепить позиции на передовой и не только» - рассказал эксперт.

Нынешние трудности в управлении и дипломатии являются результатом непрофессионализма и некомпетентности некоторых лиц, которые не способны эффективно действовать в критических ситуациях, поделился Свитан.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.