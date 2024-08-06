Политолог Игорь Чаленко рассказал, что Украине сейчас координируется с главными геополитическими игроками в поиске решения, чтобы закончить как минимум активную фазу войны.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Даже сейчас если послушать военкоров, участников так называемой «сво» с той стороны, то действительно есть непосредственный запрос к остановке военных действий и констатация не просто усталости, но и отсутствия дальнейших средств к продвижению, выполнению задач, поставленных путиным», - сообщает Игорь Чаленко.

Попутно он вспоминает историю десятилетней Афганской войны, как с 1979 по 1989 год все выполняли интернациональный долг, а в итоге войска пришлось вывести с определенным позором. Да, констатирует эксперт, вышли войска нормально, но возник вопрос, зачем воевали и зачем это вообще нужно было.

По мнению гостя программы, сейчас очевидно, что Украины пытается за счет челночной дипломатии скоординировать позиции между разными геополитическими акторами, это и США, это и Китай, это и Европейский Союз, это и другие направления, арабские страны, очевидно, Саудовская Аравия, возможно Турция.

«Это касается как раз того, чтобы, с одной стороны, использовать фундамент результатов глобального Саммита мира и, соответственно, украинского мирного плана, еще представленного Зеленским в ноябре 2022 года, но в то же время разработать новое актуальное предложение, такую дорожную карту, которая бы могла как можно скорее закончить как минимум активную фазу этой войны», - рассуждает Игорь Чаленко.

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