Политолог Андрей Золотарев объяснил, что, если ВСУ ставят своей целью захватить Курскую АЭС и торговаться ею, то прорыв Курской области оправдает свою военную целесообразность.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Вспомните, как наши наш ГУР пытался осуществить рейд на Запорожскую АЭС, высадиться вблизи Запорожской АЭС. То есть вполне возможно (ред. – что цель ВСУ в Курское области – это АЭС), но эти километры еще надо преодолеть по территории противника, для этого должны быть ресурсы и резервы», - отмечает Андрей Золотарев.

По его мнению, на самом деле сейчас куда важнее то, что происходит вокруг Торецка, Часового Яра и Покровска, потому что это уже реальные риски для фронта. Поэтому, утверждает эксперт, если уже и расходовать резервы, то лучше бы для того, чтобы локализовать кризис на Покровском направлении, вокруг Часового Яра и Торецка, это куда важнее.

«Ведущие мировые медиа не будут много писать про Торецк, Часов Яр, ну, вспомнят, но АЭС – это то, что возбудит, это то, что полетит по заголовкам, что Украина захватила. Поэтому так если пофантазировать, то такое исключать нельзя, надо хотя бы обозначить угрозу атомной электростанции», - объясняет Андрей Золотарев.

Поэтому, утверждает гость программы, если эту операцию мы совершаем в расчете на то, чтобы противник кинул в Курскую область резервы, и если так и будет, тогда есть какая-то военная целесообразность и она понятна.

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