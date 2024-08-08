Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Вспомните, как наши наш ГУР пытался осуществить рейд на Запорожскую АЭС, высадиться вблизи Запорожской АЭС. То есть вполне возможно (ред. – что цель ВСУ в Курское области – это АЭС), но эти километры еще надо преодолеть по территории противника, для этого должны быть ресурсы и резервы», - отмечает Андрей Золотарев.
По его мнению, на самом деле сейчас куда важнее то, что происходит вокруг Торецка, Часового Яра и Покровска, потому что это уже реальные риски для фронта. Поэтому, утверждает эксперт, если уже и расходовать резервы, то лучше бы для того, чтобы локализовать кризис на Покровском направлении, вокруг Часового Яра и Торецка, это куда важнее.
«Ведущие мировые медиа не будут много писать про Торецк, Часов Яр, ну, вспомнят, но АЭС – это то, что возбудит, это то, что полетит по заголовкам, что Украина захватила. Поэтому так если пофантазировать, то такое исключать нельзя, надо хотя бы обозначить угрозу атомной электростанции», - объясняет Андрей Золотарев.
Поэтому, утверждает гость программы, если эту операцию мы совершаем в расчете на то, чтобы противник кинул в Курскую область резервы, и если так и будет, тогда есть какая-то военная целесообразность и она понятна.
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