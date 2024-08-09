Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как так получилось, что за две недели до атаки на Курщину российская разведка уже знала о подготовке, но ничего не сделала с этим.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, такое игнорирование – это либо акт саботажа со стороны российской армии и начальника их Генштаба Герасимова, либо служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для россии, к счастью.

«Еще один вариант, что это может быть, – это то, что просто пути создал уже такие условия сейчас, что ему боятся докладывать новости, которые его могут не устроить. Реально боятся, опасаются возможной реакции. И ему лучше создать виртуальный пузырь, мир, где все хорошо, где «доблестная» российская армия всех побеждает», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, если у вас появляется информация о подготовке к наступлению, то вы должны осуществить определенные коррективы в системе обороны и безопасности. К тому же, добавляет эксперт, две недели – это вполне достаточно, чтобы перебросить войска, усилить определенные позиции, тем более на имеющихся там оборонных рубежах.

«Такая ситуация. Это либо действительно боязнь, реальный страх перед тем, что докладывать путину, либо саботаж. То есть сознательное пренебрежение, зная о последствиях этой ситуации, невыполнение служебных обязанностей, возложенных на военное руководство армии рф. Какой сценарий, вы спросите, нас устраивает? Оба. При обоих сценариях это свидетельство системных проблем, которые есть в ВС рф», - констатирует Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у россии сейчас складываются условия, как в 1916-17 годах.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, получила ли Украина уже свое вундерваффе.





