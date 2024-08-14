Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что, пока путин и дальше уменьшает значимость и масштабы событий на Курщине, ВСУ выбивают Украине сильную переговорную позицию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, события в Курской области заставили путина уже второй раз собрать заседание, там рассказывалось, сколько населенных пунктов российские власти уже не контролируют, как далеко зашли ВСУ, на что путин очень панически отреагировал и сказал, что об этом должны докладывать военные. К тому же, добавляет он, путин сказал, что это ДРГ, чуть ли не бандформирование, незначительные объемы наступлений, вроде бы большие потери и тому подобное.

«Потом они начали перечислять, какую технику они перебрасывают. Это очень хорошо, стоило бы еще на картах во время заседания демонстрировать маршруты перебрасывания, чтобы нашим силам было видно, куда наносить удары», - добавляет Александр Мусиенко.

А дальше, продолжает он, путин сказал, что этими действиями Украина хочет улучшить позицию за столом переговоров, но, мол, о чем идет речь, если Курщину атакуют террористы. По мнению эксперта, здесь пусть себе адресует свои же вопросы, потому что эти его слова как раз о российской армии, потому что она делает провокации на ЗАЭС, терроризирует мирное население, убивает военнопленных, пытает, разрушает гражданские объекты, дома, инфраструктуру, энергетику и т.д.

«С тобой, путин, главным террористом, как можно говорить? Только на языке силы, на языке ультиматумов. И, безусловно, с точки зрения обеспечения позиции, с точки зрения выполнения политических задач, чтобы обеспечить то, что называется «сильная позиция за столом переговоров», украинские Силы обороны и работают», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что в ООН говорят о наступлении ВСУ в Курской области.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что операция ВСУ в Курщине имеет историческую подоплеку.