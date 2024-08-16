Так, стране нужен не только "закон о кумовстве" по аналогии с законами "о крестных отцах" в Италии и "воров в законе" в Грузии.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в своем Телеграм-канале.

По его словам, кроме этого нужна норма о "наследственной ответственности" детей и внуков коррупционеров до третьего колена.

Таким образом, можно обрубить вертикальные коррупционные связи.

"Имущественная и финансовая ответственность коррупционеров в Украине должна распространятся на членов их семьи: братьев, сестер, родителей. А то у нас некоторые "мамы" обладают состояниями на сотни миллионов долларов", - сообщил Кущ.

Также в обществе нужно снижать толерантность к коррупции.

Несмотря на сложившийся стереотип о якобы невосприятии украинцами коррупции, говорит эксперт, это неправда.

Ненависть к коррупции у нас формируется вследствие недоступности оной для широких масс, но каждый хочет "иметь кума", который, например, может "достать водительские права" или "порешать" в случае ДТП.

Нулевую толерантность к коррупции нужно формировать с детского сада, со школы, на уровне явлений культуры: книги, фильмы, публичные примеры некоррупционной успешности и т.д.

Также нужна модель неизбирательности правосудия и неотвратимости наказания.

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