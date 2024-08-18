Военный эксперт объяснил, чего следует ждать украинцам со стороны Беларуси после заявлений Лукашенко на фоне наступления ВСУ на Курскую область рф.

Только перемещение соответствующих контингентов российских войск может быть тем триггером, который может сказать, что действительно с территории Беларуси можно ожидать какой-то провокации, какой-нибудь атаки.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

"Я категорически отвергаю все возможности самостоятельных действий белорусского корпуса российской армии, как правильно называть вооруженные силы так называемой Республики Беларусь, которая является оккупированной территорией. А потому Лукашенко может делать такие шаги, демонстрировать свою готовность к каким-либо решительным действиям, но за этим ничего не стоит", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт напомнил, что в Беларуси не было мобилизации, и самостоятельно белорусская армия в том количестве и качестве, которое существует на сегодняшний день, не способна на какие-либо активные боевые действия.

"Более того, мы уже видим ситуацию, что белорусская армия передает вооружение и боевую технику россиянам в Курскую область. Поэтому это все разговоры, это все демонстрации, я не допускаю даже виртуально, что с белорусской территории именно подразделения белорусского корпуса российской армии будут осуществляться какие-то широкомасштабные агрессивные действия, хотя это не исключает вероятные задействования каких-либо развед, диверсионных и террористических групп на нашей территории, но не более этого", – отметил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.