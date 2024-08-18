Только перемещение соответствующих контингентов российских войск может быть тем триггером, который может сказать, что действительно с территории Беларуси можно ожидать какой-то провокации, какой-нибудь атаки.
Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.
"Я категорически отвергаю все возможности самостоятельных действий белорусского корпуса российской армии, как правильно называть вооруженные силы так называемой Республики Беларусь, которая является оккупированной территорией. А потому Лукашенко может делать такие шаги, демонстрировать свою готовность к каким-либо решительным действиям, но за этим ничего не стоит", – заявил Сергей Грабский.
Военный эксперт напомнил, что в Беларуси не было мобилизации, и самостоятельно белорусская армия в том количестве и качестве, которое существует на сегодняшний день, не способна на какие-либо активные боевые действия.
"Более того, мы уже видим ситуацию, что белорусская армия передает вооружение и боевую технику россиянам в Курскую область. Поэтому это все разговоры, это все демонстрации, я не допускаю даже виртуально, что с белорусской территории именно подразделения белорусского корпуса российской армии будут осуществляться какие-то широкомасштабные агрессивные действия, хотя это не исключает вероятные задействования каких-либо развед, диверсионных и террористических групп на нашей территории, но не более этого", – отметил Сергей Грабский.
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