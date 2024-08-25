Военный эксперт рассказал, какое преимущество получат российские оккупационные войска после того, как захватят Торецк, и какие населенные пункты под угрозой.

С Торецкого и Покровского направлений российские оккупанты не совершали переброску сил в Курскую область, и там продолжается мясорубка с высочайшей интенсивностью обстрелов и боевых действий.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Евгению Киселеву.

Военный эксперт отметил, что сейчас есть угроза для Мирнограда, Селидово, Покровска и собственно Торецка, бои продолжаются, и здесь противник, не считаясь ни с какими потерями, лезет вперёд.

По словам военного эксперта, Торецк важен для оккупантов как последняя часть Донецкой городской агломерации, которая находится в руках Украины, и с захватом Торецка противник получает полный контроль над городской агломерацией, и это позволит ему уже более оперативно, более легко собирать войска, маневрировать и готовиться уже для последующих ударов по направлению Константиновка и Краматорск.

"То есть Торецк является последней точкой в этой длительной битве, которая продолжается уже более 10 лет, потому что пока Украина контролировала и Авдеевку, и Торецк, нужно понимать, что мы могли давить на болевые точки и наносить удары по противнику, который непосредственно находился в этой городской агломерации Донецка, что серьёзно осложняло задачи маневров, переброски сил, сосредоточения, развертывания дополнительных ресурсов и т.д.", – добавил Сергей Грабский.

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