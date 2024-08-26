Основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова задержали в Париже. Правоохранительные органы обвинили его в соучастии в преступлениях из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями Франции.





Если сейчас Дурова заставят прикрыть российские каналы и группы, то армия России потеряет большую часть связи, пишет основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.



“По Дурову. Состоялся уникальный (по наглядности) момент битвы между двумя конгломератами государств через корпорацию. Можно долго дискутировать сотрудничал ли Дуров с ФСБ, имели ли они доступ ко всем данным. Однозначно одно – если сейчас Павла заставят прикрыть российские каналы и групп – они потеряют большую часть связи.

Большинство переписок, взаимодействия, обмена разведданными происходит именно через ТГ”, – написала Берлинская.

По ее словам, исчезновение телеграмм каналов приведет к хаусу среди российских военных.

Теперь представим, что в один момент исчезают все пропагандистские каналы, все "военкоры", а главное тысячи каналов обмена данными между подразделениями, координационные каналы их "волонтеров". Да, это будет момент, где на время установится хаос и дезорганизация. Именно поэтому российские пропагандисты активно бросились защищать Пашу в одном хоре с некоторыми западными либералами.

Хаос и дезорганизация продлится как минимум несколько недель, пока не будет найдена какая-то альтернатива, пока постепенно россияне перейдут на новую платформу связи. Надеюсь, наши чиновники уже находятся в активном общении с французами”, - подытожила Берлинская.









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