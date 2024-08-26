Политолог Олег Соскин заявил, что путин не до конца понимает, каковы для него будут последствия операции ВСУ в Курской области, пока для него это просто стихийное бедствие.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает эксперт, вот все уже говорят, что путин как будто бы не замечает постепенной потери Курской области, что происходит вследствие успешной операции ВСУ там. По его словам, путин все это рассматривает как форс-мажорное стихийное событие, как, например, пожары в Туве или мощные наводнения, которые были у них весной.

«Но он в этом не понимает. Он же не политэконом, он не финансист, он не макростратег, он вообще не понимает, что такое стратегическое мышление, управление и планирование», - подчеркивает Олег Соскин.

Во-первых, объясняет он, потеряв Курскую область, россия потеряла 1,2% ВВП, это действительно так. Кроме того, добавляет эксперт, те, кто создавали эти 1,2% ВВП, стали, по сути, бомжами, россия теперь должны выделять деньги на помощь, так что она потеряла минимум 2,5% ВВП, а еще логистику. Конечно, констатирует он, они это все прочувствуют не сразу, а биомасса так и вообще, потому что она живет по принципу хлеба и зрелищ.

«Не беря в расчет этот политэкономический, финансовый процесс, он понимает, что очень серьезные репутационные угрозы для него создались и что он терпит уже серьезные неудачи в этом плане. Он показывает уже полмесяца, что может быть неудачником, это уже много», - объясняет Олег Соскин.

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