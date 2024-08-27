Идеолог Олесь Доний заявил, что не только милитаризация поможет Украине устоять и стать успешной, нужна также разумная власть, которая вернет нам субъектность.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«У нас есть внутренние проблемы, мы о них боимся говорить, боимся их осознавать, и думаем, что нам нужна только милитаризация, и вот все это ключик к успеху. Нет. Нам нужна милитаризация экономики, безусловно, нам нужны другие системы наполнения армии, безусловно, но…», - отмечает Олесь Доний.

Прежде всего, утверждает эксперт, нам нужно разумное общество и разумная власть, сейчас с этим есть проблемы, потому что Украина держится только на героизме наших военных и части общества, помогающей военным.

«А относительно субъектности, ну, напомню, Украина могла себе позволить не слушать президента Соединенных Штатов, который приезжал в 1990 году в Киев и не хотел независимости, призывал на митинге на Михайловской площади: «Что вы там играете в национализм?». Тогда была субъектность и власти, и общества. Какие Соединенные Штаты? Мы сами выбираем себе путь широкий – вот наш путь независимости», – рассказывает Олесь Доний.

Такой колоссальной зависимости от западного оружия и средств, как сегодня, утверждает он, у Украины еще никогда не было, но без этого мы бы оказались в ситуации партизанской войны, да, героической, конечно, но партизанской. И все это идет, объясняет идеолог, от нескольких недоразумений, в том числе и от того, как до 2022 года наши президенты ослабляли обороноспособность Украины, не говоря уже о том, как мы все продавали до 2014 года.

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