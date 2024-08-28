Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал угрозу со стороны Беларуси, которая стягивает войска к границе с Украиной, и рассказал, пойдут ли они в наступление.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Так что, дорогие белорусы, вы там как-то остановите этих ребят, не знаю, уж какой ценой, потому что предупредил наш МИД, что, если белорусская армия зайдет на территорию Украины, то тут-то уже дальностью мы не ограничимся. Мы ничем не ограничимся, у нас дроны достают до финской границы, поэтому вся территория Беларуси в этот день станет театром боевых действий», - утверждает Михаил Шейтельман.

По его словам, в тот день, когда белорусская армия пересечет границу Украины, каждый белорусский военнослужащий, военный завод и работник этого завода станет легитимной военной целью, поэтому лучше бы белорусам увольняться с заводов и из армии. И в первую очередь, подчеркивает эксперт, увольняться надо с Мозырского и Новополоцкого НПЗ, потому что они будут уничтожены в первые дни этого наступления.

«Украина выдержала 2,5 года войны против российской федерации. Скажут нам еще с Беларусью повоевать? А, да? Ну, сейчас мы вам устроим сеанс войны. Не заржавеет у Украины порвать Беларусь в клочья просто, мне так кажется. Сколько там армия? 60000? Мы столько только под Бахмутом покрошили», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В любом случает, утверждает он, если и будет какое-то наступление со стороны Беларуси, то это будет не больше, чем нападение в 2022 году, когда это были российские войска, регулярные части, готовившиеся к этому годами. Хотя, по мнению эксперта, все же не будет этого наступления.

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