Военный эксперт Игорь Романенко считает, что завершение войны между Россией и Украиной возможно в следующем году, однако это зависит от нескольких ключевых факторов.



По его словам, война может закончиться из-за прекращения активных боевых действий, но подписание официальных документов еще предстоит ждать. Он напоминает, что подобная ситуация продолжается между Россией и Японией со времени Второй мировой войны из-за спорных территорий.





Романенко отмечает, что Россия продолжает вести наступательные действия в Донбассе, несмотря на значительные потери, а Путин пытается захватить украинский Донбасс. Однако украинские войска в Курщине создали проблемы для российской армии, опровергая миф о ее непобедимости.

Эксперт указывает, что завершение войны зависит от ресурсов обеих сторон. По оценкам западных аналитиков, Россия сможет продолжать боевые действия еще около двух лет, в то время как Украина в значительной степени зависит от поставок оружия и техники от Запада.



Проблема состоит в том, что из-за задержек в поставках Украина потеряла время, что дало России возможность укрепить свои позиции.





Романенко отмечает, что зависимость от западной помощи является ключевым фактором. Задержки с поставкой F-16 и ограничение использования дальнобойного оружия также повлияли на ход войны. По его словам, Украина сейчас нуждается в дальнобойном оружии для уничтожения российских складов и техники, что позволило бы стабилизировать ситуацию на фронте.

По мнению эксперта, США заняли выжидательную позицию, поскольку не заинтересованы в скорейшей победе Украины или полном разгроме России. Всё зависит от того, когда американцы решат активно помогать Украине.

Романенко прогнозирует, что в следующем году может прийти время для переговоров, но все зависит от результатов на фронте. Если поддержка Запада будет оставаться недостаточной, Украина может потерять часть достигнутых позиций, а Россия будет продолжать наступление. Худший сценарий – это прекращение помощи, если в США сменится президент. Однако есть также вариант, при котором США перейдут к активным действиям, и тогда Украина сможет стабилизировать ситуацию на фронте, подготовиться к масштабным деоккупационным операциям и вести переговоры с позиции силы в 2025 году.





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