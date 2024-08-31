Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что у нас идет срыв мобилизации, и, чтобы ее спасти, надо пресечь все попытки насилия в этом процессе и отправить родственников чиновников на фронт.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, если наше военно-политическое руководство хочет остановить срыв мобилизации, который полным ходом идет в стране, то завтра, а лучше сегодня вечером должен быть арестован волынский военком. Потому что, подчеркивает он, разрешение сотрудникам ТЦК открывать огонь на поражение по людям – это преступление, и Уголовный кодекс предусматривает арест этого гражданина.

«Мы 100 раз говорили и я повторюсь, что исключительно справедливая мобилизация может сейчас как-то урегулировать этот вопрос. Вот вы говорите, чиновники будут работать круглосуточно и тому подобное. А дети этих чиновников уже мобилизованы? А сами эти чиновники не хотят послужить? А дети народных депутатов? Они где? А дети министров?», - рассуждает Игорь Мосийчук.

Попутно он вспоминает пресс-конференцию, когда премьер Шмыгаль заявил о необходимости вернуть 7,5 миллионов в страну вот немедленно, и тут камера плывет по тем, кто сидит возле него. По словам политика, так, может, стоит начать как раз с них, чтобы чиновники и депутаты вернули членов своих семей мобилизационного возраста в Украину.

«А так получается, что сидит на пресс-конференции и рассуждает, как отправлять украинцев на смерть. Ну, покажите пример, покажите, как ваши дети, как ваши братья идут защищать страну. Я хотел бы увидеть детей народных депутатов на фронте. Вот покажите», - подчеркивает Игорь Мосийчук.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что путин будет пробовать провести контрнаступление.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал о том, сколько будет продолжаться война.