Российские войска изменили свою тактику в Донбассе — теперь вместо стремительных ударов они используют метод медленного продавливания фронта.

По словам Павла Лакийчука, руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", такая тактика значительно затратнее и не позволяет достичь быстрых результатов, как при стремительном наступлении.

Несмотря на перемены, за весну и лето россияне не смогли захватить ни один большой город, но продвинулись на 35 км вглубь на Покровском направлении, на 9-10 км — на Торецком, а также улучшили свои позиции у Угледара и Курахового. Однако эти достижения нельзя считать стратегическим успехом, подчеркивает Лакийчук. Российский план стратегического прорыва от Бахмута до Авдеевки, который должен уничтожить крупную группировку ВСУ, провалился.

Эксперт из Израиля Давид Гендельман отмечает, что нынешние реалии войны не позволяют говорить о стремительных прорывах фронта. В то же время ситуация для ВСУ на фронте продолжает усложняться. Михаил Жирохов, украинский военный аналитик, отмечает, что российские успехи этим летом стали возможны из-за ошибок украинского командования, в частности потери стратегически важных населенных пунктов Очеретино и Прогресс.

Россия продолжает накапливать ресурсы, ожидая, что пик ее возможностей придется на август-начало сентября, когда армия РФ будет иметь максимальные возможности в технике и боеприпасах благодаря полугодовым циклам производства российского оборонного комплекса.

Тем временем российские силы приблизились к Покровску на расстояние 10 км, но командование группировки "Центр" не форсирует наступление непосредственно на город, а пытается расширить фланги, чтобы обезопасить себя от контратаки.

Действия украинского командования на этом участке фронта остаются неоднозначными. Несмотря на заявления об усилении, некоторые подразделения были сняты с фронта, а другие получили приказ отступить без боя. Возможно, стратегия Генштаба ВСУ состоит в том, чтобы навязать бой в городских условиях Покровска.

Азербайджанский аналитик Агил Рустамзаде считает, что обе стороны находятся в состоянии "оперативного кризиса" - Украина на Покровском направлении, а Россия - на Курском. Он прогнозирует, что наступательные действия будут продолжаться до зимы или до наступления холодов.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.