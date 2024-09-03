Армия России использует новую тактику медленного продвижения на Покровском и Торецком направлении, поэтому ситуация на этих участках фронта остается напряженной.

По словам военного эксперта Павла Нарожного в интервью Radio NV, наступление российских войск по этим направлениям продолжается, хотя и с некоторым замедлением. Однако это замедление не означает остановки, а лишь демонстрирует тактическое продвижение врага на несколько десятков метров в сутки.

"Это сродни гангрене — очень медленный, но постоянный процесс", — отметил Нарожный.

По его словам, российские войска используют все имеющиеся боеспособные подразделения на Покровском направлении, что уменьшает их возможности на других фронтах. Несмотря на это, продвижение остается медленным и неубедительным.

Сейчас россияне испытывают проблемы с быстрым захватом ключевых городов, таких как Угледар и Часов Яр.

"Угледар не могут взять уже полтора года, а в Часовом Яру сражаются уже более полугода", — уточнил эксперт.

Дополнительно, имеющиеся разногласия в информации о продвижении в других районах фронта также свидетельствуют о том, что россияне не способны добиться значительного прогресса по всем направлениям одновременно.

Беспокойство вызывает возможное влияние падения Покровска на оборону ВСУ в других частях Донецкой области. Впрочем, на данный момент, способность россиян активно расширять свои позиции выглядит ограниченной из-за перегрузки ресурсов и необходимости борьбы на нескольких фронтах одновременно.

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