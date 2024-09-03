Херсон ежедневно переживает вражеские обстрелы, а российские оккупанты не оставляют попыток проверить оборону украинских войск.

Однако, по словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, угроза нового наступления на город не является критической.

Враг пытается действовать небольшими пехотными группами, проверяя прочность украинских позиций, особенно на островах, расположенных севернее населенного пункта Крынки. Однако попытки окупантов заканчиваются многочисленными потерями: за минувшие сутки на левобережье были убиты 8 военных, уничтожены квадроцикл, миномет и окопный РЭБ в районе Олешек.

Российские военные также потеряли 14 единиц техники и вооружения, среди которых оптико-электронный комплекс "Астрон-4В", 2 артиллерийские системы, 6 единиц бронетехники, лодка, гидроскутер и мотоцикл. Поражены также несколько блиндажей и блокпостов противника на левобережье Днепра.

Несмотря на интенсивность обстрелов, форсирование реки в направлении Херсона для врага остается невозможным. Это подтверждают потери окупантов в попытках атаковать украинские плацдармы.

Хотя обстрелы продолжаются, украинские силы эффективно умеряют врага, уменьшая опасность для города.

"Захватчики пытаются наступать, однако их попытки не приносят значительного результата", - отметил Дмитрий Лиховой.

Также сообщается о недавних атаках дронами на юге Украины: из 21 "Шахеда" украинские силы сбили 12, еще один был потерян радиолокационно, а остальные покинули операционную зону. В целом ситуация в зоне ответственности "Таврия" остается контролируемой, несмотря на частые атаки врага.

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