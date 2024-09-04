Операция Вооруженных сил Украины в Курской области РФ может иметь несколько важных целей: от принуждения к миру до создания угрозы для вражеской группировки, атакующей север Харьковской области.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в комментарии РБК-Украина.

По мнению эксперта, действия ВСУ в Курской области являются классическим примером наступательной операции с элементами стабилизации и принуждения к миру. Украинские военные готовятся создать оборонительный рубеж по реке Сейм, что усложнит логистику противника и позволит контролировать ключевые мосты. Это поможет помешать враждебным контрударам и использовать естественный рельеф в свою пользу.

Эксперт считает, что углубляться дальше в Курскую область украинские войска не планируют, а по достижении выгодных позиций операция может остановиться. Восточное направление может быть использовано для флангового удара, что создаст угрозу российским силам, наступающим из Белгородской области на Харьковском направлении.

Российские войска пытаются реагировать на прорыв ВСУ, но испытывают значительные трудности с мобилизацией сил. По словам Кевлюка, враг вынужден опрокидывать военные подразделения из разных участков фронта, в частности, из Запорожской области и Херсонского направления. В Курской области уже появились 810 бригада Черноморского флота и 155 бригада морской пехоты, которые ранее воевали на других фронтах.

Эксперт подчеркивает, что России понадобится минимум четыре недели на создание оборонного строения, но резервов для этого у врага почти нет. Это подвергает сомнению возможность России эффективно реагировать на украинскую операцию.

Цель Украины состоит не в расширении территории, а в создании "санитарной границы" для защиты пограничных сел. Украинские войска уже добились определенных успехов, в частности, снизили количество артиллерийских обстрелов со стороны России. Также с территории Курской области стало удобнее наносить удары по российским аэродромам в Воронежской, Липецкой и Курской областях.

Операция призвана создать угрозу для российской группировки "Север", атакующей северные районы Харьковской области. Если военные цели будут превалировать политические, эксперт ожидает продолжения боевых действий в Белгородской области.

Дальнейшее развитие событий в Курской области будет зависеть от целей украинской стороны. Если целью является только создание угрозы для российских сил Север, операция может быть завершена. Если же планируется фланговый удар на Белгород для разгрома российских сил, ожидаются дальнейшие действия.

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