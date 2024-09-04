Украинские войска, удерживающие позиции к югу от Покровска, оказались перед серьезной угрозой оцепления со стороны российских сил.

Согласно данным аналитика Forbes Дэвида Экса, россияне, продвигаясь в Покровск, обошли украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Волча. Это создало открытое выступление, которое может стать ловушкой для сотен украинских военных в случае решительных действий противника.

Украинские силы в зоне риска

В опасном выступлении находятся части 59-й мотопехотной бригады, 68-й егерской бригады, 117-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Национальной гвардии. Устойчивость этих подразделений зависит от 25-й воздушно-десантной бригады, защищающей село Украинск на северном направлении. Аналитик Forbes считает, что украинское командование уже могло начать отступление во избежание окружения и сохранить целостность батальонов в критический момент.

Экс отмечает, что уход из этого выступления позволит россиянам занять около 30 квадратных миль территории, однако это может укрепить украинскую оборону на более безопасных позициях. Оптимистические прогнозы также указывают на замедление российского наступления, что дает ВСУ шанс укрепить оборону и логистику в этом районе.

Будет ли окружение?

Аналитик подчеркивает, что военных ресурсов не хватает, поэтому потеря частей четырех украинских бригад может иметь катастрофические последствия. Однако успешная эвакуация почти окруженных военных может значительно улучшить позиции Украины, позволив выпрямить и укрепить линию фронта.

Это может стать лучшим результатом для украинских сил, обороняющих Покровск. Эксперты считают, что стабилизация фронта в этом районе возможна до осени, когда российская армия может исчерпать свой наступательный потенциал.

Ситуация у Покровска остается напряженной

В то же время, издание The Telegraph сообщило о продвижении российских войск в направлении Покровска. Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что за последние два дня россияне не продвигались на этом направлении, но значительное количество военных было переброшено с оккупированной части юга Украины в Курскую область РФ.

Аналитики ISW сообщают о некоторых успехах ВСУ в этом районе. Украинские воины возобновили позиции на дающей юго-западе Новогродовки, хоть и небольшую, но надежду на стабилизацию ситуации.



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