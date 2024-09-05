Российские войска все чаще применяют газовые атаки для достижения успехов в боях, в частности, в районах Часового Яра, Бахмута и Покровска.

По данным полковника армии Великобритании в отставке, эксперта по химическому оружию Хемиша де Бреттон-Гордона, использование газа не является новой тактикой для армии рф.

Он сравнивает ситуацию с событиями Первой мировой войны, когда немцы применили хлор против союзников, что заставило их отступить. Схожие последствия имеют место и в Украине сегодня.

С начала войны украинские военные сообщили о 4000 случаях применения газа, в частности CS и хлорпикрина, вызывающих сильные дыхательные проблемы и рвоту. Эти газы были запрещены в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года.

Бреттон-Гордон отмечает необходимость немедленного реагирования международного сообщества. Он призывает Организацию Объединенных Наций и Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) начать расследование этих случаев и привлечь россию к ответственности.

Полковник также считает, что украинским солдатам срочно нужны новые противогазы, и в этом Великобритания может оказать свою помощь, поскольку она является одним из крупнейших производителей респираторов.

Британский эксперт также подчеркивает важность быстрой реакции на новые угрозы.

"Нельзя терять время", — отмечает он, призывая к решительным действиям, чтобы не допустить дальнейших химических атак со стороны российских войск.

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