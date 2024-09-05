На прошлой неделе на белорусско-украинской границе заметили новые военные подразделения, что вызвало беспокойство по поводу вероятного наступления на севере Украины.

Как отмечает украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, особое внимание привлекла техника, маркированная буквой "B".

На фоне этих событий МИД Украины издал официальную ноту Минска с предупреждением о недопущении провокаций. Однако некоторые эксперты восприняли это как признак возможной эскалации. В то же время, телеграмм-канал «Белорусские Гаюн» отметил, что техника с меткой "B" не имеет отношения к ударной группировке ВС Беларуси. Речь идет об обучении 6-й механизированной бригады, которая проходила в августе в Гродненской области.

В настоящее время признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет. По данным Коваленко, вдоль всей белорусско-украинской границы (протяженностью 1084 км) размещено около 3 тысяч военных, включая 5 батальонов и 3 роты.

Концентрация сил в приграничной зоне выглядит так:

383-й ДШБ и 38-й ОГШБр в районе сел Ужово и Пинск, Брестская область.

5-й ОБр СпП в районах Иваново, Брестская область и Приболовичи, Гомельская область.

317-й ПДБ 103-й ОВГБр в Лельчицах, Брагине и Зябровке-2, Гомельская область.

336-а РеАБр (Зябровка) и 51-а АБр (Гомель).

Также вблизи границы находятся подразделения 33-й СПП, 339-й ОМБ, 120-й ОМБр, 355 ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-й РеАБр.

Техника в зоне пограничного контроля включает около 30 танков, 135 боевых бронированных машин (ББМ), 60 автомобилей санитарной помощи (АС) и около 10 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме того, в нескольких регионах Беларуси завершены военные учения, что несколько разрядило ситуацию на границе. Это включает обучение 381-й ДШБ на полигоне Брестский, 38-й ОГШБр (Брестская область) и 317-й ПДБ 103-й ОВГБр на Лосвидо (Витебская область).

Таким образом, сейчас ситуация остается стабильной, и никаких признаков подготовки "похода на Киев 2.0" нет.

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