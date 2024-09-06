По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, враг пытается давить на Кураховский и Угледарский гарнизоны, являющиеся для него серьезным препятствием.

Российские войска стремятся охватить территорию с выходом на Покровск с востока, а также прорваться с юга - со стороны Старомайорска и Урожайного. Кроме того, они планируют окружить Угледар, используя меньшие тактические клещи.

Угледар имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку с этого плацдарма украинские Силы обороны могут достигать всех сухопутных дорог, ведущих в Крым. Особенно опасно для врага, что Угледар дает возможность контролировать железнодорожное сообщение между Ростовом и Волновахой, а также мост через реку Кальмиус и дороги в районе Мариуполя. Россияне понимают, что сохранение этого плацдарма в руках украинских сил может стать для них роковым.

Основная цель россиян — уничтожение Угледарского гарнизона. Для этого они намерены сосредоточить свои усилия на южном направлении. Это, вероятнее всего, станет ключевой задачей для россии во время осенней наступательной кампании. По словам Романа Свитана, наступление россиян в этом районе является частью более масштабной операции, спланированной еще летом. Эти силы долго ждали возможности начать наступление после уничтожения основных линий снабжения Угледарского гарнизона.

Однако украинские войска продолжают сопротивляться. В последние несколько дней россиянам не удалось продвинуться на Покровском направлении, а их резервы, развернутые в районе Волновахи, остаются в напряжении. Командование сил обороны Украины, в частности генерал Александр Сырский, проводит оперативные действия для усиления Кураховского и Угледарского направлений, что может изменить ход боевых действий.

Если украинские войска смогут удержать оборону до наступления осенних дождей, ситуация для российских войск значительно усложнится. Движение техники на донецком черноземе станет почти невозможным, а их позиции могут оказаться очень уязвимыми. В таком случае, при достаточном количестве сил и средств, украинские силы смогут провести успешное контрнаступление и уничтожить врага с флангов.

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