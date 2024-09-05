Как объяснил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, успех операции заключался в эффекте неожиданности, когда Украина ввела врага в заблуждение из-за дезинформационной кампании.

Россия считала, что силы ВСУ в Сумской области будут использоваться для обороны, тогда как Украина готовила наступательные действия. Однако эффект неожиданности имеет ограниченное время – 2-3 недели, после чего противник может перегруппироваться и принять необходимые меры для сдерживания дальнейшего наступления.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина планирует удерживать занятые территории в россии, чтобы обеспечить нужды местного гражданского населения согласно нормам международного права.

"Мы не собираемся отступать с этих территорий, мы будем держать там наши войска и военную комендатуру", - сказал он в интервью NBC News.

Россия пока отказывается от перекидывания своих наиболее боеспособных подразделений из Донбасса в Курщину. Как отмечает Гетьман, Москва может решиться на контратаку, но ее возможности ограничены из-за нехватки боеспособных сил и средств.

"Для проведения контрнаступательных действий нужно большое количество военных и техники, а пока россия собрала на Курщине около 30 тысяч военных из разных подразделений, не имеющих достаточной боевой слаженности", — объясняет эксперт.

ВСУ контролируют около 1 294 кв. км территории в Курской области и 100 населённых пунктов, а также захватили в плен около 600 российских военных. Операция направлена ​​на создание зоны безопасности и прекращение обстрелов с территории России.

Как сообщает Американский Институт изучения войны, Москва вероятно опрокидывает войска в Курщину по менее приоритетным направлениям, однако путин поставил задачу до 1 октября вернуть контроль над утраченными территориями.

ВСУ продолжают действовать, выполняя задачи, возложенные на них Генеральным штабом, однако, как подчеркивает Гетман, детализировать планы и результаты операций пока не следует, чтобы избежать утечки информации и сохранения эффекта неожиданности.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.